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общество

Народные приметы 8 февраля: что можно и нельзя делать

Фото: Сиб.фм

8 февраля в народном календаре отмечается Федоров день, также известный как Федор Студит, Федор-поминальник, Федор-застольник и Гороховый день.

В этот день вспоминают перенесение мощей преподобного Феодора Студита, которое состоялось в 845 году.

По традиции в этот день поминают усопших, посещают кладбища и ставят свечи за упокой в церкви. Вечером устраивают поминальный стол, на котором оставляют ритуальные блюда.

Один из обычаев праздника связан с приготовлением гороховой каши. Считалось, что именинник, попробовав это блюдо, обретет силу на весь год. Также существовала традиция загадывать желания, завязывая узлы на сухих ветках осины.

Считалось, что 8 февраля нельзя убираться в доме, чтобы не потерять деньги, а также не следует ссориться с соседями, ругаться или начинать новые дела, так как они могут оказаться неудачными.

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Игорь Кириченко
Журналист

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