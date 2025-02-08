Народные приметы 8 февраля: что можно и нельзя делать

8 февраля в народном календаре отмечается Федоров день, также известный как Федор Студит, Федор-поминальник, Федор-застольник и Гороховый день.

В этот день вспоминают перенесение мощей преподобного Феодора Студита, которое состоялось в 845 году.

По традиции в этот день поминают усопших, посещают кладбища и ставят свечи за упокой в церкви. Вечером устраивают поминальный стол, на котором оставляют ритуальные блюда.

Один из обычаев праздника связан с приготовлением гороховой каши. Считалось, что именинник, попробовав это блюдо, обретет силу на весь год. Также существовала традиция загадывать желания, завязывая узлы на сухих ветках осины.

Считалось, что 8 февраля нельзя убираться в доме, чтобы не потерять деньги, а также не следует ссориться с соседями, ругаться или начинать новые дела, так как они могут оказаться неудачными.