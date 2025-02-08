Новосибирская область взялась за сокращение объема вредных выбросов в воздух

Искитим Новосибирской области вошел в пилотный федеральный экологический проект.

В рамках инициативы планируется снизить объем вредных выбросов в атмосферу в два раза в течение пяти лет.

Дополнительно был рассмотрен вопрос укрепления берегов Новосибирского водохранилища и рек. Разрушение береговых линий затрагивает ряд населенных пунктов, в том числе Бердск, где ежегодно уходит 2-3 метра территории.

Председатель комиссии по экологии Законодательного собрания Новосибирской области Ярослав Фролов сообщил, что найден механизм реализации мероприятий. Прокуратура обратилась в суд, и вынесено решение, обязывающее федеральные органы власти принять меры.