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общество

Новосибирская область взялась за сокращение объема вредных выбросов в воздух

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Искитим Новосибирской области вошел в пилотный федеральный экологический проект.

В рамках инициативы планируется снизить объем вредных выбросов в атмосферу в два раза в течение пяти лет.

Дополнительно был рассмотрен вопрос укрепления берегов Новосибирского водохранилища и рек. Разрушение береговых линий затрагивает ряд населенных пунктов, в том числе Бердск, где ежегодно уходит 2-3 метра территории.

Председатель комиссии по экологии Законодательного собрания Новосибирской области Ярослав Фролов сообщил, что найден механизм реализации мероприятий. Прокуратура обратилась в суд, и вынесено решение, обязывающее федеральные органы власти принять меры.

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Игорь Кириченко
Журналист

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