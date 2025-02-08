Новосибирцам рассказали, как правильно выбрать почву для рассады

При выборе необходимо обращать внимание на состав.

Кандидат сельскохозяйственных наук из Новосибирска Алексей Мармулев поделился советами по выбору и подготовке почвы для рассады. Он считает, что грунт лучше всего готовить самостоятельно.

Когда приходит время покупать грунт, то необходимо внимательно изучить состав, так как не все производители добросовестно изготавливают его. Как правило, все грунты производятся на основе торфа, который не способен обеспечить рассаду сбалансированным по всем ферментам питанием.

«Торф — это наполнитель. В магазинах он может быть недоброкачественным. Тогда у культур будут проблемы с ростом. Поэтому, если через две недели растения взошли и плохо себя чувствуют, то необходимо использовать удобрения», — уточнил агроном в беседе с журналистом «АиФ Новосибирск».

При выборе стоит обратить внимание не только на её цену, но и на состав, включающий в себя необходимые для растений питательные вещества. В частности, важно наличие азота, фосфора и калия.

Кроме того, для успешного выращивания рассады требуется обеспечить её достаточным количеством света и регулярным поливом. Неравномерный полив может привести к замедлению роста и развитию культур.