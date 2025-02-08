Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наступательные и оборонительные действия на различных участках фронта, нанося высокоточные удары по объектам инфраструктуры Украины и военным формированиям.

Вооруженные Силы России нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по важнейшим объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины, поддерживающим работу военно-промышленного комплекса. Также были атакованы военные аэродромы, пункты сбора и хранения ударных БПЛА, а также склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ.

На Харьковском направлении российскими войсками были нанесены удары по мотопехотным, десантно-штурмовым бригадам, а также подразделениям нацгвардии и теробороны. В результате атак уничтожены значительные силы и техника ВСУ, в том числе боевые бронированные машины, танки и артиллерия.

В Харьковской области российскими войсками освобожден населенный пункт Новомлынск. В результате действий группировки войск «Запад» уничтожены силы нескольких бригад ВСУ, включая механизированные, танковую, воздушно-десантную, горно-штурмовую и штурмовую бригады.

Подразделения войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба в Донецкой Народной Республике. За неделю украинские вооруженные формирования понесли значительные потери, включая танки, боевые бронированные машины и артиллерию.

Подразделения группировки войск «Юг» улучшили тактическое положение, нанеся удары по формированиям механизированных и мотопехотных бригад ВСУ, а также бригад морской пехоты и теробороны. Потери противника на этом направлении составили более 1500 военнослужащих, танки, боевые бронированные машины и артиллерию.

Подразделения «Востока» продолжили наступательные действия в глубину обороны противника, нанеся поражение формированиям танковой и механизированных бригад ВСУ. Потери противника в этом районе составили более 900 военнослужащих, а также уничтожены танки и боевые бронированные машины.

Подразделения «Днепра» нанесли удары по технике и живой силе механизированной и пехотной бригад ВСУ, а также бригадам береговой обороны и нацгвардии.

В ходе боевых действий истребительная авиация ВКС России сбила украинский Су-27, а средства противовоздушной обороны сбили ракеты, авиационные бомбы, снаряды РСЗО HIMARS и большое количество беспилотных летательных аппаратов.

За неделю в зоне боевых действий сдались 19 украинских военнослужащих.