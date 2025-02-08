Под Новосибирском перевернулся автомобиль Mitsubishi возле поста ГАИ

8 февраля в 18:12 на выезде с моста в Бердске произошло ДТП.

Автомобиль Mitsubishi Outlander перевернулся на крышу возле поста ГАИ. Видео с места аварии опубликовано в Telegram-канале «АвтоБердск-плюс».

На кадрах видно, что перевернутый автомобиль частично перекрыл дорогу около остановки «Северный микрорайон», вызвав затор на въезде в город. На место ДТП прибыла скорая помощь.

По информации пресс-службы региональной ГАИ, за рулем находилась 40-летняя женщина. Она не справилась с управлением, врезалась в ограждение у тротуара, после чего автомобиль перевернулся. В результате происшествия водитель не пострадала. ДТП оформлено с материальным ущербом.