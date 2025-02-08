Прокуратура Новосибирска начала проверку после отказа в выплате пособия многодетной матери из ДНР

Ход проверки будет находиться под контролем управления Генпрокуратуры РФ по СФО.

Во время личного приёма жителей Новосибирской области, который провёл Николай Рябов, начальник управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу, к нему обратилась женщина, недавно переехавшая из Донецкой Народной Республики.

Многодетная мать, приехавшая в Новосибирск из ДНР, выразила недовольство решением органа социальной защиты населения, который отказал ей в ежемесячном пособии на ребенка.

По факту произошедшего инцидента прокуратура проведет служебную проверку. Ход проверки будет находиться под контролем управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.