РБК составил рейтинг российских цифровых платформ для старта бизнеса

Агентство «РБК Исследования рынков» составило рейтинг интернет-платформ для старта онлайн-бизнеса в товарном сегменте. Рейтинг был составлен на основе опроса, в котором приняли участие как действующие предприниматели, так и те, кто планирует открыть бизнес в ближайший год.

При выборе платформы для старта бизнеса как состоявшиеся, так и потенциальные предприниматели в среднем интересовались тремя интернет-площадками. В большинстве случаев ими становились классифайд Авито, маркетплейсы OZON и Wildberries. Каждой из данных платформ для запуска бизнеса интересовались более 50% опрошенных.

Первое место в итоге занял Авито, на котором остановили свой выбор 31,4% опрошенных (30,4% действующих предпринимателей и 33,2% тех, кто планирует открыть свой бизнес). Второе и третье места в рейтинге заняли маркетплейсы Ozon и Wildberries, которых указали соответственно 21,2 и 20,5% респондентов. В пятерку лидеров со значительным отставанием также вошли «ВКонтакте» (5,8%) и Telegram (5,8%).

«Российский рынок является уникальным. Нигде в мире больше нет такой высокой конкуренции среди онлайн-площадок. Соответственно у предпринимателей, малого и среднего бизнеса, есть возможность успешно конкурировать с крупнейшими ритейлерами за счёт более быстрой реакции, гибкости, экспертности», — прокомментировал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Авито, по его словам, на текущим этапе своего развития представляет собой платформу с минимальным порогом входа, которая дает возможность начать свое развитие или дополнить свою омниканальную модель взаимодействием с огромной аудиторией в совершенно другом разрезе, чем на маркетплейсах, за счет прямой связи с клиентом и гибкого ценообразования.

«Сейчас на Авито около миллиона активных пользователей — представители малого и среднего бизнеса, использующие площадку для широкого круга задач. Мы не маркетплейс и не стремимся им стать, наша модель предполагает совсем другой формат взаимодействия продавца и покупателя и строится на ДНК социальной коммерции. На Авито легко начать бизнес, развивать омниканальность и растить свои продажи за счет коммуникации с покупателем», — комментирует Алексей Ли, коммерческий директор Авито Товаров.

Все участники опроса занимаются продажей товаров через интернет, продажей в офлайне (25,6%), работают в сфере производства (7,9%), строительства (3,1%) и других. Большинство из них (64,7%) работают как индивидуальные предприниматели, а 25,9% являются самозанятыми. Среди тех, кто намерен открыть бизнес, 50,7% планируют сделать это в течение следующих шести месяцев.