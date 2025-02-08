Стали известны районы Новосибирска с самыми переполненными детскими садами

В этом году в муниципальных детских садах воспитывается 79 821 дошкольник.

Ежегодно в стране наблюдается снижение количества детей, посещающих дошкольные учреждения. Этот процесс коснулся и Новосибирска. В следующем году число детей, которые будут ходить в детские сады, сократится на несколько тысяч.

Тем не менее в районах массовой застройки проблема с устройством ребёнка в детский сад остаётся актуальной. Количество дошкольников в этих районах продолжает расти.

«На территориях быстрорастущих жилмассивов стабильное увеличение детей дошкольного возраста, которым требуются места в детских садах», – сообщили VN.ru в департаменте образования мэрии Новосибирска.

Речь идет о жилмассиве «Европейский берег», расположенном в Октябрьском районе города, а также о «Ясном береге» и «Дивногорском», находящихся в Ленинском районе, «Просторном» из Кировского района и «6-м микрорайоне» из Калининского.

В этом году в муниципальных детских садах воспитывается 79 821 дошкольник. В 2025/2026 учебном году прогнозируется сокращение количества воспитанников до 73 315. При этом не предполагается увольнений воспитателей и других сотрудников.