В Новосибирске инфекционист Коновалов заявил об опасности нового вируса из США

Иван Коновалов, кандидат медицинских наук и инфекционист из Новосибирска, предупредил о потенциальной угрозе нового вируса, обнаруженного в Алабаме, США. Об этом врач сообщил редакции Сиб.фм.

Вирус, предварительно получивший название Кэмп-Хилл, был классифицирован как один из представителей генипавирусов, к которым также относятся вирусы Нипах и Хендра, вызывающие тяжелые заболевания у человека.

Коновалов отметил, что эти вирусы изначально не циркулируют среди человеческой популяции, а являются естественными для животных, таких как летучие мыши и землеройки. Подобные вирусы были найдены не только в Юго-Восточной Азии и Австралии, но и в США. Современные технологии, включая ПЦР-диагностику с секвенированием, позволяют обнаруживать новые вирусные штаммы, что подчеркивает важность постоянного мониторинга.

«Такие вирусы, как обнаруженный сейчас, могут переноситься бессимптомно, а могут вызывать тяжелое течение в виде воспаления со стороны центральной нервной системы, периферической нервной системы, тяжёлого поражения лёгких за счёт того же самого неповируса. Случаев заражения людей вирусом Кэмп-Хилл пока не зарегистрировано. Следует активно выявлять его среди людей с непонятными симптомами, у которых тесты на другие инфекционные заболевания продемонстрировали отрицательный результат», — рассказал Коновалов.

Как сообщает Daily Mail, вирус Кэмп-Хилл относится к семейству генипавирусов, в которое также входит, например, вирус Нипах, который передается летучими мышами. Этот вирус никогда не был зарегистрирован у людей, и на данный момент учёные не могут точно определить его симптомы или уровень смертности.

Ближайший вирус к Кэмп-Хиллу, который был зафиксирован у людей, — это вирус Лангья, передавшийся от землероек к людям в Китае. Он вызывает лихорадку, усталость, кашель, мышечные боли, а также может привести к дисфункции печени и повреждению почек.