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общество

В Новосибирске на модернизацию старых трамваев потратят 450 миллионов рублей

Фото: Сиб.фм

Подрядчика выберут 25 февраля.

В Новосибирске власти планируют потратить 450 миллионов рублей на ремонт и модернизацию трамваев, которые уже есть в городе. Эта информация появилась на сайте госзакупок.

За эти средства предполагается обновить девять вагонов следующих моделей: 71-605, 71-608, 71-619 и ЛМ-99.

Подрядчик должен будет заменить линолеум, провести внутреннюю отделку, установить новые колёса, смонтировать лестницы для подъёма на крышу, заменить провода, установить систему «Глонасс» и другие необходимые элементы.

Работы должны завершиться до 30 декабря. Заказчиком выступает МКУ «Горэлектротранспорт». Подрядчика планируется выбрать 25 февраля.





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Нина Раневская
Журналист

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