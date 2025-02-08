В Новосибирске на модернизацию старых трамваев потратят 450 миллионов рублей

Подрядчика выберут 25 февраля.

В Новосибирске власти планируют потратить 450 миллионов рублей на ремонт и модернизацию трамваев, которые уже есть в городе. Эта информация появилась на сайте госзакупок.

За эти средства предполагается обновить девять вагонов следующих моделей: 71-605, 71-608, 71-619 и ЛМ-99.

Подрядчик должен будет заменить линолеум, провести внутреннюю отделку, установить новые колёса, смонтировать лестницы для подъёма на крышу, заменить провода, установить систему «Глонасс» и другие необходимые элементы.

Работы должны завершиться до 30 декабря. Заказчиком выступает МКУ «Горэлектротранспорт». Подрядчика планируется выбрать 25 февраля.









