В Новосибирске на парковке взорвался автомобиль

В ночь на 3 февраля в Новосибирске на улице Киевской, 26, произошел взрыв автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».
По словам очевидцев, неизвестные подложили взрывное устройство, предположительно, пиротехническое изделие. В результате автомобиль получил повреждения: выбиты стекла, деформированы двери и кузов.
Свидетели заметили мужчину невысокого роста в черной одежде, который покинул место происшествия.
Ранее, за час до инцидента, на улице Широкой, 111, произошел дорожный конфликт, участники которого, возможно, связаны с подрывом. В настоящее время эта информация не подтверждена.
Правоохранительные органы проводят проверку.