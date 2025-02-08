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проиcшествия

В Новосибирске на парковке взорвался автомобиль

Фото: unsplash.com/Matt Hearne

В ночь на 3 февраля в Новосибирске на улице Киевской, 26, произошел взрыв автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

По словам очевидцев, неизвестные подложили взрывное устройство, предположительно, пиротехническое изделие. В результате автомобиль получил повреждения: выбиты стекла, деформированы двери и кузов.

Свидетели заметили мужчину невысокого роста в черной одежде, который покинул место происшествия.

Ранее, за час до инцидента, на улице Широкой, 111, произошел дорожный конфликт, участники которого, возможно, связаны с подрывом. В настоящее время эта информация не подтверждена.

Правоохранительные органы проводят проверку.

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Игорь Кириченко
Журналист

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