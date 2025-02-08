В Новосибирске парк имени Юрия Бугакова хотят открыть в 2026 году

Реализация первого этапа строительства парка начнется весной.

В Законодательном собрании Новосибирской области был представлен финальный проект парка имени Юрия Бугакова. Зеленая зона, посвященная выдающемуся аграрию и депутату, создается по инициативе спикера областного парламента Андрея Шимкива.

Андрей Шимкив подчеркнул, что данный участок земли в центре города был трудно получен, однако он призвал к созданию парка, который прослужит столетия.

Перед разработкой плана проектировщики посетили село Верх-Ирмень, где работал Юрий Фёдорович, и провели встречи с его семьей и коллегами из племзавода «Ирмень». Также среди жителей Новосибирска был проведен опрос о том, что они хотели бы видеть в новом парке.

«Мы пытаемся быть в контакте со всеми целевыми группами, в первую очередь с жителями. Если говорить о скульптуре, то мы согласуем с художественным советом, экспертами, заслуженными людьми с художественным вкусом, чтобы скульптура отражала все аспекты яркой жизни Юрия Фёдоровича», ─ рассказал директор Центра управления проектами комплексного городского благоустройства Игорь Долозов.

В соответствии с пожеланиями новосибирцев в парке предусмотрены несколько зон: для активного и спокойного отдыха, прогулок, а также детская площадка и место для выгула собак. Кроме того, запланировано круглогодичное кафе с возможностью проката инвентаря; зимой в парке будет заливаться каток. Также будет создана образовательная площадка с лекторием и мини-сценой, а отдельная зона будет отведена под информационные стенды, рассказывающие о Юрии Бугакове. Проект учитывает потребности маломобильных граждан, обеспечивая им комфортные условия передвижения по территории.

Реализация первого этапа строительства парка начнется весной. Открытие запланировано на 2026 год.