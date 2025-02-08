В Новосибирске предупредили о фейковых «приемных» МВД в интернете

Сами правоохранители отмечают, что никогда не принимали и не принимают сообщения от жетелей через социальные сети.

В Новосибирске жителей предупредили о фейковых интернет-ресурсах, выдающих себя за приемные МВД. Об этом сообщили в ведомстве.

По информации правоохранителей, данные сайты предлагают подать обращение в полицию, но на самом деле собирают персональные данные пользователей для дальнейшего использования в мошеннических схемах.

В МВД напомнили, что не принимают сообщения от граждан через социальные сети.