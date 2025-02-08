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общество

В Новосибирске скончался экс-министр сельского хозяйства региона Георгий Иващенко

Фото: Минсельхоз НСО

В субботу, 8 февраля, в Новосибирске на 73-м году жизни скончался Георгий Васильевич Иващенко.

С 2010 по 2015 год он занимал должность министра сельского хозяйства Новосибирской области. В 2015 году был назначен проректором Новосибирского государственного аграрного университета.

Сотрудники регионального минсельхоза выразили соболезнования родным и близким покойного.

Прощание с Георгием Иващенко пройдет 10 февраля с 12:00 до 13:00 по адресу: ул. Кропоткина, 112. Похороны состоятся на Заельцовском кладбище.

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Игорь Кириченко
Журналист

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