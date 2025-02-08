В Новосибирской инфекционной больнице начали принимать пациентов в новых современных помещениях

В новых условиях лечение уже получают около 280 жителей региона.

В Новосибирской области состоялось открытие современного медицинского комплекса, который включает в себя новую инфекционную больницу, занимающую площадь 24,5 гектара. Комплекс общей площадью 40 590,5 квадратных метров состоит из 21 здания и 504 медицинских боксов, а также десяти инженерных сооружений.

Внутри учреждения установлены передовые системы очистки воды и воздуха, способные справляться с патогенами I группы. На оснащение больницы было выделено почти десять тысяч единиц медицинского оборудования.

Проект был инициирован губернатором региона Андреем Травниковым при поддержке первого заместителя председателя Государственной Думы ФС РФ Александра Жукова и федеральных властей. В рамках открытия больницы Травников и Жуков поздравили медицинский персонал с новосельем и выразили благодарность строителям за качественное выполнение работ.

Губернатор отметил уникальность проекта не только для Новосибирской области, но и для всей страны, подчеркнув, что за последние десятилетия не было построено аналогичных объектов здравоохранения. Он добавил, что опыт строительства ковидных госпиталей в других регионах помог понять необходимость создания полноценной инфекционной больницы, способной реагировать на различные угрозы.

«Благодарю Александра Жукова, своих коллег, строителей, инвестора за то, что этот путь мы вместе прошли, и сегодня можно гордиться таким объектом. Впереди много работы уже у врачей, потому что эта больница не только должна дать дополнительные возможности и новый уровень медицинского обслуживания наших граждан, но и стать мощным научным центром», — подчеркнул Андрей Травников.

Александр Жуков также отметил, что новая больница является одной из самых современных в России. Он подчеркнул важность сохранения квалифицированного медицинского персонала, который зарекомендовал себя во время пандемии.

Главный врач учреждения Лариса Позднякова рассказала о возможностях новой больницы, отметив, что переезд пациентов состоялся всего за один день. В новых условиях лечение уже получают около 280 жителей региона. Она добавила, что территория больницы разделена на «чистые» и «заразные» зоны для предотвращения распространения инфекций.

Приемное отделение оборудовано 11 смотровыми боксами для изолированного приема пациентов. В больнице также предусмотрены шесть лечебных отделений на 80 коек, реанимационное отделение с операционной и родовым боксом. Лаборатории соответствуют современным требованиям биологической безопасности.

Кроме того, наличие вертолетной площадки на территории больницы позволит санитарной авиации доставлять пациентов из самых удаленных уголков региона.































