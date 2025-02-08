В Новосибирской области опубликовали данные о научной деятельности

8 февраля в России отмечается День науки. К этой дате Новосибирскстат представил данные о численности и финансировании научных исследований в регионе.

По итогам 2023 года в научной сфере работало 20,5 тыс. человек, из которых 35,7% составляют женщины. Среди сотрудников 10,6% имеют степень доктора наук, 40% – кандидата наук.

Возрастная структура научных работников распределилась следующим образом:

• до 39 лет – 43,9%;

• 60 лет и старше – 28,6%;

• 40–49 лет – 16,9%;

• 50–59 лет – 10,6%.

Научными исследованиями и разработками занимались 109 организаций, включая 68 научно-исследовательских институтов, 19 вузов, 12 промышленных предприятий, 4 проектных организации и 6 общественных структур.

Объем выполненных научно-технических работ составил 57,5 млрд рублей, что на 17% больше, чем в предыдущем году. Из них 78,1% приходилось на исследования и разработки. Затраты на научные исследования и разработки составили 43,5 млрд рублей, из которых 46,2% направили на фундаментальные исследования, 34,1% – на разработки, 19,7% – на прикладные исследования.