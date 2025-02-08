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общество

В новосибирском аэропорту Толмачёво задерживаются семь рейсов

Фото: Сиб.фм

Причина задержки рейсов неизвестна.

В субботу, 8 февраля, в новосибирском аэропорту Толмачёво задерживается прилёт сразу семи рейсов. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

Согласно онлайн-табло новосибирского аэропорта, рейсы из Хабаровска, Норильска, Магадана, Южно-Сахалинска, а также Владивостока, Бишкека и Сочи задерживаются.

Рейс из Норильска прибудет в Новосибирск с самым большим опозданием. Согласно расписанию, самолёт должен был приземлиться в аэропорту Толмачёво в 11:25 8 февраля, однако его расчётное время прибытия — 5:30 9 февраля.

Причина задержки рейсов остаётся неизвестной. Однако стоит отметить, что все рейсы выполняет авиакомпания S7.

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Нина Раневская
Журналист

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