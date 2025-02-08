В январе в Новосибирске тариф на капитальный ремонт вырос на 24%

Постановление о повышении взносов на капитальный ремонт было подписано губернатором региона еще в октябре 2022 года.

В начале февраля жители Новосибирской области получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги за январь 2025 года, в которых для большинства владельцев квартир в многоквартирных домах наблюдалось значительное увеличение платежей.

Основной причиной роста стало резкое повышение тарифов на капитальный ремонт: с декабря, когда ставка составляла 15,52 рубля за квадратный метр, в январе она возросла до 19,29 рубля.

Постановление о повышении взносов на капитальный ремонт было подписано губернатором региона еще в октябре 2022 года. Документ находится в открытом доступе, и средства массовой информации неоднократно информировали общественность о предстоящем изменении. Однако для многих это стало неожиданностью.

Житель Новосибирска Константин Мельников сообщил, что ранее его ежемесячный платеж за капитальный ремонт составлял 800 рублей, а теперь он вырос до 1000 рублей, что соответствует увеличению на 24%. Он также отметил, что это не единственное повышение, так как квартплата в их доме и соседних увеличилась почти на 300 рублей. На собрании жильцам объяснили рост цен необходимостью поверки счетчиков. Мельников подчеркнул, что постоянное удорожание товаров в магазинах создает негативную ситуацию, поскольку зарплаты не растут так же быстро, как тарифы. Об этом пишет BFM-Новосибирск.





