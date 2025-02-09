Число исследователей и поддержка молодых ученых растет в Новосибирской области

О поддержке молодых ученых сообщили в Новосибирске.

По данным Новосибирскстата, в Новосибирской области наукой занимаются более 100 организаций, а число научных работников превышает 20,4 тысяч человек. Из них 9,5 тысяч человек – исследователи, 14,7% которых имеют степень доктора наук, а 34,2% – кандидата.

Число молодых учёных в области растёт и превышает четыре тысячи, что составляет около 3% всех исследователей России. Об этом рассказал министр науки Вадим Васильев.

Также отмечается, что в 2023 году количество именных стипендий удвоилось, а грантов для молодых ученых стало более чем в два раза.

Напомним, что в Новосибирской области опубликовали данные о научной деятельности