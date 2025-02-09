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проиcшествия

Два года после взрыва дома на Линейной в Новосибирске. Хронология трагедии, унесшая жизни 15 человек

Фото: Сиб.фм

Взрыв на Линейной в Новосибирске — хронология событий и последствия трагедии.

9 февраля 2023 года в Новосибирске произошла одна из самых страшных трагедий за последние годы — в жилом доме №39 на улице Линейная раздался мощный взрыв бытового газа, который привел к разрушению подъезда, многочисленным жертвам и масштабным разрушениям.

Расследование обстоятельств происшествия длилось почти два года, а суд поставил точку в этом деле только в ноябре прошлого года.

Хронология событий

Фото Два года после взрыва дома на Линейной в Новосибирске. Хронология трагедии, унесшая жизни 15 человек 2

9 февраля 2023 года в 07:39 во втором подъезде пятиэтажного дома №39 произошел мощный взрыв. В результате под завалами погибли 15 человек, включая детей и пожилых людей. Еще 11 жильцов получили травмы разной степени тяжести.

Взрыв полностью уничтожил подъезд, а также повредил квартиры в соседних домах — общий ущерб оценили более чем в 360 миллионов рублей.

Помощь пострадавшим и ликвидация последствий трагедии

Фото Два года после взрыва дома на Линейной в Новосибирске. Хронология трагедии, унесшая жизни 15 человек 3

20 марта 2023 года первые компенсации получили девять семей, чьи квартиры были полностью разрушены. Впоследствии выплаты получили 32 жильца.

23 марта спасатели МАСС завершили расчистку территории вокруг разрушенного дома — были убраны обгоревшие фрагменты мебели, мусор и вещи, поврежденные взрывом.

Летом того же года был проведен полный демонтаж здания и вывоз строительного мусора.

В конце года, зимой, рабочие засыпали котлован и приступили к благоустройству территории.

Расследование и судебный процесс

Фото Два года после взрыва дома на Линейной в Новосибирске. Хронология трагедии, унесшая жизни 15 человек 4

30 января 2024 года Следственный комитет по Новосибирской области завершил расследование. В результате было установлено, что причиной трагедии стала утечка газа из-за некачественной установки газового шланга. Виновными были признаны Евгений Кавун и Ирина Урбах, которые, представляясь сотрудниками газовой службы, заменяли оборудование, но не обеспечили его безопасное подключение.

20 февраля 2024 года – в Заельцовском районном суде началось рассмотрение уголовного дела. В интересах мэрии Новосибирска был подан гражданский иск на 335,9 миллионов рублей.

Прения сторон начались 29 октября того же года, подсудимые отказались признавать вину, утверждая, что трагедия произошла из-за “неосторожного обращения жильцов с газовым оборудованием”.

В результате 26 ноября суд вынес окончательный приговор — Евгений Кавун получил 10 лет и три месяца лишения свободы, а Ирина Урбах – 10 лет в колонии общего режима.

Осужденные также обязаны выплатить более 12,5 миллионов рублей компенсации всем потерпевшим.

Место трагедии спустя два года

Фото Два года после взрыва дома на Линейной в Новосибирске. Хронология трагедии, унесшая жизни 15 человек 5

На сегодняшний день на месте разрушенного дома находится пустырь. Пятиэтажка была признана непригодной для восстановления и снесена. Все пострадавшие семьи получили компенсации, благодаря чему смогли приобрести новое жилье.

Также жители района выступили с инициативой не застраивать территорию, а создать там памятный сквер.

Так, в годовщину трагедии представители территориального общественного самоуправления “Линейный” и депутат Городского совета Владислав Люмин направили соответствующее обращение в мэрию Новосибирска. В результате власти поддержали инициативу и создали рабочую группу по разработке проекта мемориальной аллеи.

Таким образом, память о трагедии, унесшей жизни 15 человек, будет увековечена, а на месте разрушенного дома появится сквер в память о погибших.

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Валерия Митрохина
Журналист

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