Два года после взрыва дома на Линейной в Новосибирске. Хронология трагедии, унесшая жизни 15 человек

Взрыв на Линейной в Новосибирске — хронология событий и последствия трагедии.

9 февраля 2023 года в Новосибирске произошла одна из самых страшных трагедий за последние годы — в жилом доме №39 на улице Линейная раздался мощный взрыв бытового газа, который привел к разрушению подъезда, многочисленным жертвам и масштабным разрушениям.

Расследование обстоятельств происшествия длилось почти два года, а суд поставил точку в этом деле только в ноябре прошлого года.

Хронология событий

9 февраля 2023 года в 07:39 во втором подъезде пятиэтажного дома №39 произошел мощный взрыв. В результате под завалами погибли 15 человек, включая детей и пожилых людей. Еще 11 жильцов получили травмы разной степени тяжести.

Взрыв полностью уничтожил подъезд, а также повредил квартиры в соседних домах — общий ущерб оценили более чем в 360 миллионов рублей.

Помощь пострадавшим и ликвидация последствий трагедии

20 марта 2023 года первые компенсации получили девять семей, чьи квартиры были полностью разрушены. Впоследствии выплаты получили 32 жильца.

23 марта спасатели МАСС завершили расчистку территории вокруг разрушенного дома — были убраны обгоревшие фрагменты мебели, мусор и вещи, поврежденные взрывом.

Летом того же года был проведен полный демонтаж здания и вывоз строительного мусора.

В конце года, зимой, рабочие засыпали котлован и приступили к благоустройству территории.

Расследование и судебный процесс

30 января 2024 года Следственный комитет по Новосибирской области завершил расследование. В результате было установлено, что причиной трагедии стала утечка газа из-за некачественной установки газового шланга. Виновными были признаны Евгений Кавун и Ирина Урбах, которые, представляясь сотрудниками газовой службы, заменяли оборудование, но не обеспечили его безопасное подключение.

20 февраля 2024 года – в Заельцовском районном суде началось рассмотрение уголовного дела. В интересах мэрии Новосибирска был подан гражданский иск на 335,9 миллионов рублей.

Прения сторон начались 29 октября того же года, подсудимые отказались признавать вину, утверждая, что трагедия произошла из-за “неосторожного обращения жильцов с газовым оборудованием”.

В результате 26 ноября суд вынес окончательный приговор — Евгений Кавун получил 10 лет и три месяца лишения свободы, а Ирина Урбах – 10 лет в колонии общего режима.

Осужденные также обязаны выплатить более 12,5 миллионов рублей компенсации всем потерпевшим.

Место трагедии спустя два года

На сегодняшний день на месте разрушенного дома находится пустырь. Пятиэтажка была признана непригодной для восстановления и снесена. Все пострадавшие семьи получили компенсации, благодаря чему смогли приобрести новое жилье.

Также жители района выступили с инициативой не застраивать территорию, а создать там памятный сквер.

Так, в годовщину трагедии представители территориального общественного самоуправления “Линейный” и депутат Городского совета Владислав Люмин направили соответствующее обращение в мэрию Новосибирска. В результате власти поддержали инициативу и создали рабочую группу по разработке проекта мемориальной аллеи.

Таким образом, память о трагедии, унесшей жизни 15 человек, будет увековечена, а на месте разрушенного дома появится сквер в память о погибших.