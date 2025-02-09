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проиcшествия

Два ребёнка пострадали в ДТП на Восходе в Новосибирске

Фото: ГИБДД Новосибирск

Детей доставили в больницу.

9 февраля, в 12:00, в Октябрьском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. 20-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota, столкнулся с Honda, за рулем которого находилась 60-летняя женщина, у дома по адресу Инская, 56. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ Новосибирска.

В результате столкновения пострадали двое детей — 10-летний и 8-летний, находившиеся в автомобиле Honda. Их доставили в медицинское учреждение.

Напомним, что в Новосибирске ожидается недельный снегопад. Водителям стоит быть внимательными за рулем.

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Дарья Лапина
Журналист

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