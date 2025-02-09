Госпитализированный в больницу Новосибирска комментатор Роман Скворцов похоронил семью

Спортивный комментатор Роман Скворцов срочно госпитализирован в реанимацию в Новосибирске. Об этом сообщил его коллега Дмитрий Губерниев.

Скворцов, комментировавший матч звезд КХЛ в Новосибирске, оказался в больнице, как стало известно 9 февраля. Это подтвердил его коллега Дмитрий Губерниев.

«Друзья, наш коллега Роман Скворцов находится в реанимации одной из новосибирских больниц! Ситуация критическая! Искренне надеюсь на профессиональные навыки медиков и на силу Романа! Пожелаем ему здоровья! Рома, держись!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Экс-комментатор «Матч-ТВ» Денис Казанский также подтвердил эту информацию. «Очень надеюсь на квалификацию врачей и верные решения медицинского персонала. Ромарио, держись!» — призвал Казанский в своем Telegram-канале.

Как удалось выяснить Сиб.фм, Скворцова избили неизвестные возле заведения на Красном проспекте.

Скворцов известен как комментатор хоккея и баскетбола. Он участвовал в трансляциях Олимпийских игр и чемпионатов мира, включая финал мирового первенства по хоккею 2008 года, когда российская команда обыграла Канаду в овертайме (5:4), и финал чемпионата Европы по баскетболу 2007 года, где российская сборная одержала победу над Испанией (60:59).

17 ноября 2013 года его супруга Эллина и дочь Дарья находились на борту разбившегося «Боинга 737» авиакомпании «Татарстан» в международном аэропорту Казань. «У меня только один вопрос: зачем жить дальше?» — писал Скворцов в своем блоге.