Избиение преподавателя, лыжная гонка и лжеминирование в школе: итоги недели в Новосибирске

Сиб.фм подвел итоги минувшей недели, сообщив о важных событиях, произошедших в Новосибирске.

Избиение преподавателя

В общежитии НГУ студент напал на преподавателя и учащуюся. По предварительным данным, он связал преподавателю ноги и избил его, а также причинил телесные повреждения студентке. Жители общежития ранее жаловались на поведение молодого человека, однако, по их словам, меры приняты не были.

Лжеминирование

7 февраля в школе в Колывани Новосибирской области были получены ложные сообщения о минировании. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД. По данным правоохранительных органов, информация о наличии опасного предмета в учебном заведении не подтвердилась.

Комментатор Дмитрий Губерниев приехал в Новосибирск

В субботу, 8 февраля, на «Сибирь-Арене» во время Матча звезд КХЛ заметили известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Его окружила толпа поклонников, когда он поднимался по трибуне, чтобы дать интервью. Болельщики хотели получить автограф и сделать совместное фото.

Массовая лыжная гонка

8 февраля на лыжной базе имени Алика Тульского в Академгородке состоялась Всероссийская массовая лыжная гонка. Соревнования были посвящены 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сиб.фм собрал фоторепортаж с места событий.

Матч звезд КХЛ

Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. В первом полуфинале команда дивизиона Чернышова, за которую выступают игроки «Сибири», победила сборную дивизиона Харламова со счетом 10:6. Капитан «Сибири» Сергей Широков отметился хет-триком, а защитник Тревор Мерфи отдал голевую передачу. Вратарь Денис Костин провел второй период встречи. В другом полуфинале команда дивизиона Боброва обыграла сборную дивизиона Тарасова со счетом 9:6.