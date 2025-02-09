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вчера 23:59
проиcшествия

На 1-ом Мочищенском шоссе в Новосибирске «Нива» слетела с дороги и врезалась в дерево

Фото: стоп-кадр из видео

Водитель был доставлен в больницу.

На 1-ом Мочищенском шоссе в Новосибирске произошло еще одно ДТП: автомобиль «Нива» выехал с дороги и врезался в дерево. По словам свидетеля, который поделился информацией в паблике АСТ-54, он заметил, что водитель, находившийся в «Ниве», лежал без движения.

На месте инцидента работали сотрудники МЧС и команда скорой помощи. Позже в ГИБДД подтвердили, что водителя «Нивы» доставили в больницу.

Напомним, что в Новосибирске ожидается недельный снегопад. Водителям стоит быть внимательными за рулем.

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Дарья Лапина
Журналист

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