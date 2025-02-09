Названы критерии по которым в Новосибирской области﻿ могут национализировать десятки компаний

На данный момент таких случаев не было.

В России продолжается процесс национализации бизнесов и компаний. Последним заметным случаем стала ситуация с аэропортом «Домодедово». Генеральная прокуратура утверждает, что данный стратегически важный объект оказался в руках лиц с гражданством других стран незаконно. BFM-Новосибирск проанализировал, какие компании могут стать объектом внимания со стороны Генпрокуратуры и ФАС, и какое их количество существует в регионе.

Для национализации активов у государства есть несколько формальных оснований. Однако, по словам юристов, сегодня основным критерием стало иностранное влияние или управление. Наличие у владельца российской компании второго гражданства или разрешения на проживание за пределами страны может стать основанием для судебного разбирательства, которое в итоге приведет к национализации.

В 2023 году в своем обращении Владимир Путин подчеркнул, что управлять стратегическими предприятиями, находясь за границей, недопустимо. Заметно увеличилось применение соответствующего закона, принятый в 2008 году, но ключевые изменения были внесены в 2022-2023 годах. В Новосибирской области сотни компаний подлежат этому нововведению.