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общество

Новосибирские овчарки-саперы отправились на СВО

Фото: МК

Овчарки-саперы Бруня и Рейга из Новосибирска отправились в зону специальной военной операции вместе с гуманитарным грузом.

Как сообщает портал VN.ru, овчарки Бруня и Рейга, обученные в Новосибирском государственном аграрном университете, направлены в зону специальной военной операции, чтобы помогать военнослужащим обнаруживать мины, взрывчатку и вражеские дроны, благодаря своему острому слуху.

Отправка собак – часть гуманитарной акции Союза отцов и семей Новосибирской области.

Напомним, что хозяева бросили маленького шпица на цепи без еды в Новосибирской области

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Валерия Митрохина
Журналист

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