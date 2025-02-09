Новосибирские овчарки-саперы отправились на СВО

Овчарки-саперы Бруня и Рейга из Новосибирска отправились в зону специальной военной операции вместе с гуманитарным грузом.

Как сообщает портал VN.ru, овчарки Бруня и Рейга, обученные в Новосибирском государственном аграрном университете, направлены в зону специальной военной операции, чтобы помогать военнослужащим обнаруживать мины, взрывчатку и вражеские дроны, благодаря своему острому слуху.

Отправка собак – часть гуманитарной акции Союза отцов и семей Новосибирской области.

Напомним, что хозяева бросили маленького шпица на цепи без еды в Новосибирской области