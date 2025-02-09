Новосибирский агроном рассказал, когда сажать лук семенами

Как сажать лук семенами — рассказал агроном из Новосибирска.

Кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Мармулев рекомендует выращивать лук семенами, хотя это и трудоемкий процесс. Он советует выбирать гибрид Эксибишен, так как луковицы у него крупные и сочные, но хранятся недолго всего от четырех до шести месяцев. Об этом пишет портал АиФ-Новосибирск.

Также, по словам специалиста, сеять лук следует в конце февраля или в начале марта. Оптимальное место – прохладное и солнечное, например, лоджия.

Лук не боится холода, но при высокой температуре вытягивается. Гибрид также отличается устойчивостью к болезням.

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