Новосибирский актёр Никита Кологривый поделился любимыми хитами из своего плейлиста

Артист рассказал, что в данный момент часто пересушивают эти песни.

Новосибирский актёр Никита Кологривый нередко делится с подписчиками информацией о личном. Артист рассказывает о своём графике дня, а иногда делится чем-то важным, например любимыми композициями. Накануне звезда сериала «Слово пацана» выложил несколько треков в свой телеграм-канал и написал, что именно их он слушает последнее время.

Речь идет про такие песни, как: Леонид Агутин «Остров», L’one «Один день», Смоки Мо «Животный вайб», Andro «Замерзаю», Триагрутика «Bib City life».

Напомним, что ранее Никита Кологривый рассказывал, что его день не обходится без тренировок. Он старается выполнять их стабильно, чтобы поддерживать себя в прекрасной физической форме. Также артист признался, что нередко встречается с продюсерами и режиссёрами и готовится к новым проектам. Например, недавно он озвучил мультик, однако его название пока не сообщил.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликованы кадры выступления дуэта Rasa во время Матча звезд КХЛ в Новосибирске.