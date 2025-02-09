Новосибирский актёр Павел Прилучный был замечен в торговом центре Сочи в кругу странных людей

Оказалось, что сейчас проходят съёмки новой части «Мажора».

Новосибирский актёр Павел Прилучный — наиболее популярный артист на сегодняшний день. Молодой отец задействован в сразу в нескольких проектах, в том числе он совсем недавно сообщил, что начались съёмки пятого сезона «Мажора». Позже, выяснилось, что события развернулись в Сочи, ведь именно там сейчас замечают звезду. Например, 7 февраля в некоторых местных пабликах, появились кадры Прилучного в одном из торговых центров. Оказалось, что как раз в ту секунду проходили съемки. Также съёмочные павильоны были замечены на набережной Маяк, в районе яхт-клуба.

Сам Прилучный отметил, что его герои Игорь Соколовский сильно полюбился зрителям, поэтому избежать съёмок пятого сезона было практически невозможно. Артист отмечает, что новый сезон будет даже интереснее и динамичней предыдущих.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликованы кадры выступления дуэта Rasa во время Матча звезд КХЛ в Новосибирске.