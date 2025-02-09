Новосибирский блогер Давид Манукян тайно расписался в ЗАГСе

Возлюбленная шоумена ждет первенца.

В интернете появилась информация о том, что 32-летняя Мари Краймбрери и 31-летний Давид Манукян, известный как Дава, официально зарегистрировали свои отношения. По данным источников, пара заключила брак 2 февраля 2025 года в Дворце бракосочетания № 1 в Москве.

Согласно имеющимся данным, певица решила сохранить свою девичью фамилию Жадан и не приняла фамилию мужа. Издание Woman.ru также отметило, что сотрудники ЗАГСа отказались комментировать новость о браке, ссылаясь на необходимость конфиденциальности.

Несколько дней назад Мари Краймбрери и Дава впервые подтвердили свои отношения и сообщили о своей готовности стать родителями.

Пара познакомилась в 2022 году во время съемок шоу «Дуэты». Несмотря на появившиеся ранее слухи о романе, артисты не спешили делиться подробностями своей личной жизни. В конце предыдущего года также появилась информация о беременности певицы, а позже она рассказала, что встретила человека, рядом с которым счастлива.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликованы кадры выступления дуэта Rasa во время Матча звезд КХЛ в Новосибирске.