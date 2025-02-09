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общество

Новосибирцам рассказали о запретах в день Иоанна Златоуста 9 февраля

Фото: АиФ-Новосибирск

9 февраля на Руси отмечали день памяти архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.

В этот день молились о мире в семье и душевном спокойствии. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

По народным приметам, 9 февраля наблюдали за погодой. Если облака двигались против ветра, ожидали снег. Круглые и мягкие сугробы на полях считались предвестником урожайного года.

Существовали запреты, связанные с этим днем. Неблагоприятными знаками считались ожог, порез или спотыкание. Также не рекомендовалось дарить и получать подарки, мыть голову, чистить печь и топить ее сырыми дровами. Считалось, что нарушение этих запретов может привести к неприятностям. Кроме того, в этот день избегали покупки новой одежды и обуви.

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Игорь Кириченко
Журналист

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