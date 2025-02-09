Освобожден Дзержинск: что известно о боях в зоне СВО на 9 февраля

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о ходе проведения специальной военной операции.

По данным ведомства, российские вооруженные силы нанесли удары по живой силе и технике противника в нескольких направлениях.

На Харьковском направлении поражены подразделения бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Липцы. Противник потерял до 30 военнослужащих, два автомобиля, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

На Западном направлении нанесены удары по подразделениям танковой, механизированных и штурмовой бригад в районах населенных пунктов Моначиновка, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка, Зеленый Гай (Харьковская область), Новолюбовка (Луганская Народная Республика) и Дроновка (Донецкая Народная Республика). Потери противника составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап, три артиллерийских орудия, четыре склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения Южной группировки заняли новые позиции, уничтожив бронетехнику и артиллерийские установки противника в Донецкой Народной Республике. Противник потерял свыше 190 военнослужащих.

В результате действий группировки "Центр" освобожден город Дзержинск (Донецкая Народная Республика). Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах Разлив, Новополь (Донецкая Народная Республика) и Гуляйполе (Запорожская область). Противник потерял до 135 военнослужащих и четыре артиллерийских орудия.

Группировка "Днепр" атаковала формирования противника в Херсонской области, уничтожив боевую технику и станцию радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины, включая склады и места подготовки беспилотных летательных аппаратов.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены 93 беспилотных летательных аппарата и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

По данным Министерства обороны РФ, с начала специальной военной операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, более 42 тысяч беспилотных летательных аппаратов, 21 тысяча танков и боевых машин, а также более 31 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.