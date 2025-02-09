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Появились фото со смертельной аварии на трассе Р-254 под Новосибирском, где погиб 69-летний водитель Land Cruiser

Фото: АСТ-54 / ГИБДД Новосибирск

Массовая авария произошла в Коченевском районе, участниками стали четыре авто. Виновник ДТП предварительно – водитель КамАЗа.

В смертельном ДТП на трассе Р-254 в Коченевском районе Новосибирской области, которое произошло около 12 часов 30 минут, погиб водитель Toyota Land Cruiser Prado. Участниками массового ДТП стали четыре авто: КамАЗ, Toyota Corolla, Toyota Land Cruiser Prado и Nissan X-Trail.

Известно, что все случилось после того, как КамАЗ выскочил на встречную полосу. Далее события развивались молниеносно. Сначала тягач задел Nissan X-Trail, затем Toyota Land Cruiser Prado и Nissan X-Trail. Удар был такой силы, что машины разлетелись в разные стороны. Пострадали все водители, но один из них (69-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado смертельно). Очевидцы сняли случившееся на видео, кадры появились в паблике АСТ-54.

Фото Появились фото со смертельной аварии на трассе Р-254 под Новосибирском, где погиб 69-летний водитель Land Cruiser 2

Фото Появились фото со смертельной аварии на трассе Р-254 под Новосибирском, где погиб 69-летний водитель Land Cruiser 3

Фото Появились фото со смертельной аварии на трассе Р-254 под Новосибирском, где погиб 69-летний водитель Land Cruiser 4

Фото Появились фото со смертельной аварии на трассе Р-254 под Новосибирском, где погиб 69-летний водитель Land Cruiser 5

Фото Появились фото со смертельной аварии на трассе Р-254 под Новосибирском, где погиб 69-летний водитель Land Cruiser 6

Фото Появились фото со смертельной аварии на трассе Р-254 под Новосибирском, где погиб 69-летний водитель Land Cruiser 7

Фото Появились фото со смертельной аварии на трассе Р-254 под Новосибирском, где погиб 69-летний водитель Land Cruiser 8

Фото Появились фото со смертельной аварии на трассе Р-254 под Новосибирском, где погиб 69-летний водитель Land Cruiser 9

Напомним, что в Новосибирске ожидается недельный снегопад. Водителям стоит быть внимательными за рулем.

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Дарья Лапина
Журналист

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