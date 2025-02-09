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общество

Сильная магнитная буря обрушится на Новосибирскую область с новой недели

Фото: Сиб.фм

Со следующей недели в регионе ожидается магнитная буря.

Как сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 10 февраля 2025 года в Новосибирской области ожидается магнитная буря, относящаяся к классу G1, интенсивность которой достигает до пяти баллов.

Ученые отмечают, что всю следующую неделю планета будет находиться под влиянием повышенного излучения, однако пока осторожны в прогнозах последствий.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области планируют снизить уровень загрязнения воздуха

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Валерия Митрохина
Журналист

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