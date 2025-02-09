Скончался бывший министр сельского хозяйства Новосибирской области Георгий Иващенко

О смерти экс-министра сельского хозяйства региона сообщили в Новосибирске.

8 февраля 2025 года на 73-м году жизни в Новосибирске скончался Георгий Васильевич Иващенко, заслуженный работник АПК РФ, кандидат экономических наук, почетный проректор Новосибирского ГАУ.

Известно, что с 2010 по 2015 годы он возглавлял региональное министерство сельского хозяйства, затем перешел на работу в университет.

Прощание с Георгием Васильевичем состоится 10 февраля с 12:00 до 13:00 по адресу улица Кропоткина, 112.

Напомним, что в Новосибирске умер ректор СГУГиТ Александр Карпик