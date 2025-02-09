Травников рассказал о своем любимом месте в Новосибирской области

ногих гостей приглашает в НОВАТ.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в недавнем интервью местному изданию «Весь Искитим», раскрыл свои предпочтения относительно наиболее привлекательных мест родного региона.

Он подчеркнул исключительное разнообразие природных ландшафтов Новосибирской области, упомянув горы, бескрайние степи, таинственные болота и величественную тайгу. Каждая из этих зон обладает уникальной прелестью и предлагает неповторимый опыт, будь то активный отдых на горных склонах, спокойные прогулки по степным просторам, наблюдение за редкой флорой и фауной в болотистых уголках или умиротворяющий отдых в глубине сибирской тайги, богатой кедрами и другими хвойными деревьями, где воздух чист и пропитан ароматом хвои.

Однако, по словам губернатора, самым захватывающим и любимым местом для него является озеро Чаны, расположенное в Барабинской низменности. Это не просто личное предпочтение: озеро Чаны – это крупнейший водоем Западной Сибири, занимающий площадь около 2000 квадратных километров, и его уникальная экосистема заслуживает самого пристального внимания.

Травников отметил, что при встрече с гостями, особенно с теми, кто посещает Новосибирскую область впервые, он обычно приглашает их посетить Новосибирский театр оперы и балета, являющийся одной из главных достопримечательностей города.

Однако, для близкого человека, своего личного гостя, губернатор выбрал бы совершенно иное место – озеро Чаны. Это свидетельствует о его глубоком уважении к уникальной природе родного края и желании показать гостям не только достижения цивилизации, но и нетронутую красоту сибирской природы.