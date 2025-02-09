В марте новосибирские пенсионеры получат выплаты меньше, чем в феврале

О выплатах пенсии сообщили в Новосибирске.

В марте 2025 года пенсионеры Новосибирской области получат пенсию в меньшем размере, чем в феврале. Об этом сообщила профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Причина заключается в том, что в феврале выплаты были увеличены сразу за два месяца — пенсия выросла на 2,2% «задним числом» с января 2025 года, поэтому пенсионеры получили доплату за предыдущий месяц. В результате февральская сумма оказалась выше обычной.

Так, если в январе пенсия составляла 25 000 рублей, то в феврале – 26 100 рублей, из которых 550 рублей – разовая доплата за январь. В марте пенсия будет уже без этой доплаты, но с учетом всех индексаций.

Напомним, что досрочные выплаты социальных пособий начались в Новосибирске