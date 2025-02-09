В Новосибирске Матч Звезд КХЛ посетили более 11 тысяч зрителей. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Новосибирске стартовал Фонбет Матч Звезд КХЛ-2025. Вчера, 8 февраля 2025 года, в первый игровой день зрителями спортивного шоу стали 11 243 человека.

В полуфинальных встречах команда дивизиона Чернышова, за которую выступают игроки местной «Сибири», обыграла сборную дивизиона Харламова со счетом 10:6. Капитан «Сибири» Сергей Широков оформил хет-трик. Также отличился защитник Тревор Мерфи, записавший на свой счет результативную передачу, а вратарь Денис Костин провел второй период. В другом полуфинале команда дивизиона Боброва победила сборную дивизиона Тарасова – 9:6. Один из голов забил нападающий «Сибирских снайперов» Егор Климович.

Помимо хоккея, зрителей порадовало выступление популярного российского хип-хоп дуэта RASA. Музыканты исполнили свои хиты прямо на льду. Также хоккеистов поддерживал комик Евгений Чебатков.

Напомним, что уже сегодня, 9 февраля, пройдет финальный матч турнира, в котором встретятся команды дивизионов Боброва и Чернышова. В игре за третье место сразятся сборные дивизионов Харламова и Тарасова.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Дмитрия Губерниева атаковали поклонники на Матче звезд КХЛ в Новосибирске.