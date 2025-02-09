В Новосибирске ожидается недельный снегопад

Затяжной снегопад накроет Новосибирск со следующей недели.

По данным синоптиков «Яндекс.Погоды», в понедельник и вторник в Новосибирске воздух прогреется до -3 градусов.

В среду, 12 февраля, температура может опуститься до -6 градусов, а 13 февраля — до -7.

Самые холодные дни ожидаются в выходные —15 и 16 февраля столбик термометра днем покажет от -9 до -10 градусов.

Также синоптики предупреждают, что снег в городе будет идти всю неделю.

Напомним, что в Новосибирской области планируют снизить уровень загрязнения воздуха