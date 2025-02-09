В Новосибирске усилили работу дорожных служб из-за снегопада

Об уборке дорог и улиц сообщили в Новосибирске.

В своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о том, что на уборку дорог из-за снегопада в первую смену вышли 220 единиц техники.

“Работы идут на улицах: Ипподромской, Челюскинцев, Дмитрия Донского, Плановой, Северной, Мира, Немировича-Данченко, Нахимова, Марата, Танковой, Солидарности, Авиастроителей, Красина, Обской, Кирова, на Красном проспекте, площади Гарина- Михайловского, территории Ледовой арены и др”, — уточнил мэр Новосибирска.

Максим Кудрявцев также добавил, что уборка города и вывоз снега будут продолжаться и ночью.

Напомним, что в Новосибирске ожидается недельный снегопад