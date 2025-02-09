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общество

В Новосибирской области заметили китайских воробьев

Фото: Telegram-канал «Птичка на проводе»

Неожиданную находку обнаружили в регионе.

В Академгородке Новосибирска преподаватель Новосибирского государственного университета Людмила Буднева сфотографировала полевого воробья, известного как «китайский». Об этом сообщили в Telegram-канале «Птичка на проводе».

Известно, что еще в 1950-х в Китае началась кампания по уничтожению полевых воробьёв, считавшихся вредителями. В 1958 году за несколько месяцев истребили почти два миллиарда птиц, что привело к вспышке насекомых-вредителей. В 1960 году кампанию свернули.

В Новосибирской области численность воробьев тоже сокращается, что вызывает беспокойство. Птицам становится сложнее находить места для гнездования, что может привести к негативным последствиям. Пишет портал VN.ru.

Напомним, что в Новосибирске ожидается недельный снегопад

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Валерия Митрохина
Журналист

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