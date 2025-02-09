В смертельном ДТП на трассе Р-254 под Новосибирском погиб 69-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado

Массовая авария произошла в Коченевском районе, столкнулись сразу четыре авто.

В смертельном ДТП на трассе Р-254 в Коченевском районе Новосибирской области погиб 69-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado. Участниками аварии стали не менее четырех транспортных средств: тягач КамАЗ, седан Toyota Corolla, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и кроссовер Nissan X-Trail.

В районе 30 километра автодороги Р-254 «Северный обход» КамАЗ выскочил на встречную полосу и столкнулся с Nissan X-Trail. Далее КамАЗ столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, где и находился 69-летний водитель. Параллельно КамАЗ зацепил кроссовер Nissan X-Trail (за рулем была автоледи). Водители каждого автомобиля серьезно пострадали, им потребовалась помощь медиков. Водитель Toyota Land Cruiser Prado погиб на месте от полученных травм.

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