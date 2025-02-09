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Авто общество

Жителей Новосибирска предупредили о замене водительского удостоверения

Фото: Сиб.фм

Кому и зачем нужно менять водительские права — рассказали в Новосибирске.

В 2025 году многим водителям предстоит обязательная замена водительских удостоверений, срок действия которых был продлен с 2022 года. Об этом сообщает портал Горсайт.

Известно, что продление было введено как мера поддержки и касалось прав, истекающих в 2022-2025 годах. Однако водители, чьи права истекли в 2022 году, должны заменить их в 2025 году.

Например, права, срок действия которых закончился 18 февраля 2022 года, нужно обновить до 18 февраля 2025 года, иначе грозит штраф до 15 000 рублей.

Заменить удостоверение можно в ГАИ или МФЦ.

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Валерия Митрохина
Журналист

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