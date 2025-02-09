Златоустов день по народному календарю: главные приметы 9 февраля

9 февраля в народном календаре отмечается Златоустов день, также известный как Златоустьев огонь.

В этот день особое внимание уделяли огню в печи. Считалось, что для благополучия в доме печь необходимо растопить так, чтобы все поленья загорелись одновременно, а устье печи засветилось золотым светом. Для этого заранее заготавливали сухие дрова и лучину.

Иоанну Златоусту молились о помощи в трудные времена и просвещении разума.

Существовали поверья и запреты, связанные с этой датой. Считалось, что в этот день нельзя:

• мыть голову;

• дарить и принимать подарки – это могло привести к ссорам и неудачам;

• грубо обращаться с кошками – к болезням;

• долго смотреть в зеркало – к проблемам в личной жизни;

• играть с кольцом на пальце – к изменам.

Также существовало мнение, что в этот день можно навести сильную порчу.