Златоустов день по народному календарю: главные приметы 9 февраля

9 февраля в народном календаре отмечается Златоустов день, также известный как Златоустьев огонь.
В этот день особое внимание уделяли огню в печи. Считалось, что для благополучия в доме печь необходимо растопить так, чтобы все поленья загорелись одновременно, а устье печи засветилось золотым светом. Для этого заранее заготавливали сухие дрова и лучину.
Иоанну Златоусту молились о помощи в трудные времена и просвещении разума.
Существовали поверья и запреты, связанные с этой датой. Считалось, что в этот день нельзя:
• мыть голову;
• дарить и принимать подарки – это могло привести к ссорам и неудачам;
• грубо обращаться с кошками – к болезням;
• долго смотреть в зеркало – к проблемам в личной жизни;
• играть с кольцом на пальце – к изменам.
Также существовало мнение, что в этот день можно навести сильную порчу.