Бывший вице-мэр Новосибирска назначен замгубернатора Томской области: что известно об Алексее Кондратьеве

Кондратьев ушел в отставку с поста заместителя мэра Новосибирска в прошлом году.

Губернатор Томской области Владимир Мазур назначил чиновника из Новосибирска Алексея Кондратьева на должность заместителя губернатора по строительству и архитектуре. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что особое внимание Кондратьев должен уделить соблюдению сроков ввода и капитального ремонта социальных объектов, которые должны соответствовать утвержденным графикам.

Алексей Кондратьев родился в 1972 году и является выпускником Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). С 1999 года он работал в мэрии Новосибирска, занимая должности главного специалиста и начальника отдела комитета по земельным ресурсам и землеустройству. В 2013 году Кондратьев стал главой администрации Октябрьского района, а с 2014 года — заместителем мэра и начальником департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

16 сентября 2024 года он подал в отставку по собственному желанию. Однако о своем уходе он сообщил 5 сентября.

Стоит отметить, что уход вице-мэра стал неожиданностью для его коллег, так как за несколько дней до отставки он вернулся из отпуска и принимал участие в выездном совещании по строительству детской музыкальной школы № 10 в Академгородке под руководством мэра Максима Кудрявцева.