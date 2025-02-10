Новосибирцы заметили вербу в феврале — биолог Яновский назвал причину аномального явления

Новосибирская природа продолжает удивлять: в городе начали распускаться пушистые «барашки» вербы — в середине февраля, когда Сибирь обычно скована морозами. По словам биологов, это явление не является полноценным цветением, но уже свидетельствует о серьёзных климатических изменениях.

Как рассказал Сиб.фм кандидат биологических наук Алексей Яновский, причиной стала тёплая зима. Оттепели, мягкое начало года и даже возможный выход тёплых грунтовых вод вблизи рек спровоцировали процесс сбрасывания защитных чешуек у почек.

«Такое наблюдается в местах, где почва остаётся талой, например, на берегах речек и ручьёв, куда попадают тёплые сточные воды. Например, в районе рек Тула, Нижняя Ельцовка», — объясняет эксперт.

Алексей Яновский отмечает, что подобные явления могли происходить и раньше, но на них просто не обращали внимания.

«Сейчас люди стали более наблюдательными. У каждого в кармане смартфон с хорошей камерой — увидел необычное, сфотографировал, отправил, и вот уже новость. Плюс аномально мягкая зима делает такие случаи более частыми», — отмечает специалист.

Какие ещё растения могут «проснуться» раньше времени?

Преждевременное цветение в необычное время — не редкость для некоторых растений, особенно если после заморозков приходит затяжная оттепель. Яновский отмечает, что в начале зимы иногда распускаются черёмуха, жимолость и юрин белый. Однако среди зимы подобное массово замечают только у вербы.

Биолог предупреждает: если тепло сохранится, можно ожидать новых природных сюрпризов. Но если внезапно ударят сильные морозы, «проснувшиеся» растения могут пострадать — их почки окажутся повреждёнными и весной уже не дадут новых побегов.