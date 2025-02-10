Россияне засыпали комментатора Романа Скворцова словами поддержки после нападения в Новосибирске

В Новосибирске произошло нападение на спортивного комментатора Романа Скворцова.

Вчера вечером стало известно о госпитализации знаменитого спортивного комментатора Романа Скворцова. По предварительным данным, на него напали в Новосибирске неизвестные люди. В результате Скворцов получил травму и был экстренно доставлен в местную больницу.

Происшествие объединило россиян — буквально каждую минуту они публикуют слова поддержки под постами в Telegram-канале Скворцова:

“Роман держитесь, огромная армия неравнодушных людей сейчас переживает за вас, вы справитесь”;

“Роман, поправляйтесь скорее! Любим и ждем скорейшее выздоровление. Ждем Вас и Ваш прекрасный голос вновь в эфирах”;

“Роман, все будет хорошо! Нашего спортивного телека не существует без вашего голоса”.

Люди признаются в любви комментатору, желают выздоровления и ждут его возвращения.

Напомним, что Дмитрий Губерниев поблагодарил новосибирских врачей за помощь пострадавшему комментатору Скворцову