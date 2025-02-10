Спасательные службы Новосибирска получат современное ПО для дронов от СГУГиТ

В рамках сотрудничества Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) и Главного управления МЧС России по Новосибирской области состоялся важный этап внедрения новых технологий в работу спасательных служб. По официальному запросу МЧС и после визита начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области, генерал-лейтенанта внутренней службы Виктора Викторовича Орлова, на базе университета была установлена демонстрационная версия специализированного программного обеспечения SmartDrones, разрабатываемого в СГУГиТ.

Программное обеспечение SmartDrones предназначено для повышения эффективности работы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в условиях чрезвычайных ситуаций. Оно позволяет оптимизировать процессы сбора и анализа данных, что особенно важно при ликвидации последствий аварий, пожаров, наводнений и других ЧС.

Для тестирования ПО были использованы дроны, предоставленные МЧС. В ходе первых учебно-тренировочных сборов специалисты МЧС и разработчики из СГУГиТ отработали взаимодействие с новым программным обеспечением, оценили его функциональность и возможности применения в реальных условиях.

– Мы рады, что наши разработки находят практическое применение в такой важной сфере, как спасение людей и ликвидация последствий ЧС. Уверен, что SmartDrones станет надежным инструментом в руках специалистов МЧС, – отметил один из разработчиков ПО, советник при ректорате (по искусственному интеллекту и беспилотным авиационным системам) Алексей Владимирович Мелешихин.

Генерал-лейтенант Виктор Викторович Орлов высоко оценил потенциал сотрудничества с СГУГиТ: «Внедрение современных технологий – это шаг к повышению оперативности и точности работы наших подразделений. Уверен, что совместные проекты с университетом позволят нам выйти на новый уровень в решении задач по обеспечению безопасности населения».

Следующим этапом станет доработка программного обеспечения с учетом поправок от специалистов МЧС и проведение масштабных учений с использованием SmartDrones. Это сотрудничество открывает новые перспективы для развития технологий в области геоинформатики, дистанционного зондирования и обеспечения безопасности.

СГУГиТ продолжает укреплять партнерские связи с государственными структурами, демонстрируя, что наука и инновации – это ключ к решению актуальных задач современности.