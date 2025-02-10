Учёные из Новосибирска разработали методику измерения сверхмалых концентраций радиоактивных веществ

Учёные физического факультета Новосибирского государственного университета представили новую методику измерения сверхмалых концентраций радиоактивных веществ, сопровождающихся гамма-излучением.

Методика была протестирована в ходе исследования радона в грунте Кемеровской области. В рамках работы специалисты собрали около 230 образцов грунта разной массы и глубины. Анализ проводился с использованием детектора из сверхчистого германия, окружённого свинцовым экраном для снижения фонового излучения.

Регистрация спектров каждого образца длилась 30 минут, а общее время сбора статистики составило не менее 2,5 часов.

Для автоматизации обработки данных разработаны программы на языке Python. В ходе эксперимента были обнаружены радиоактивные изотопы калий-40, торий-232 и уран-238 с активностью от 0,1 до 2 беккерелей на грамм. Методика может применяться для мониторинга радиоактивного загрязнения и экологического контроля.