В каких категориях можно получить максимальный кешбэк - исследование

По данным ВТБ, наибольшую сумму кешбэка в 2024 году пользователи программы лояльности получили при покупках в супермаркетах и аптеках. В топ-5 категорий также вошли траты на одежду и обувь, посещение кафе и ресторанов, а также универсальная категория «на все покупки».

В 2024 году клиенты банка заработали на 83% больше кешбэка, чем в 2023 году. Наиболее заметный рост выплат зафиксирован с мая по декабрь и связан с обновлением программы лояльности – за этот период пользователи получили в 2 раза больше кешбэка в рублях, чем в виде мультибонусов.

Программой лояльности активно пользовались клиенты из разных регионов России. Самыми активными клиентами стали жители Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Коми, Мурманской и Архангельской областей, а также Республики Карелия. Среди федеральных округов наибольший кешбэк был зафиксирован на Урале, Северо-Западе и Дальнем Востоке.

«В этом году мы ожидаем, что благодаря новым проектам в 2025 году количество участников программы лояльности увеличится примерно в 2 раза», — отметил Роман Синенко, начальник управления «Программы лояльности» ВТБ.